3 خطوات تحميك من تقلبات الجو.. الطقس ميكس كل حاجة والعكس

فى اليوم الواحد نصادف تغيرات جوية فى درجات الحرارة، ففى الصباح الباكر يكون الجو ربيعيا به نسمة هادئة، وفى الظهيرة ارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة فى بعض الأيام، وهذه التقلبات تصيب الفرد بالعديد من الفيروسات والبكتيريا وأدوار البرد والحساسية ليس فقط للأطفال بل للكبار أيضا.

وتقدم الدكتورة زينب رضوان - أستاذة طب الأطفال والحساسية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة - خطوات للحماية من تقلبات الطقس وتقول: "يعتمد البعض على الملابس الخريفية حتى وقتنا هذا سواء كان الطقس حارا أو باردا، والبعض الآخر قرر ارتداء الملابس الصيفية فى كل ظروف الطقس، كلا الطريقتين خطأ لأنهما يسببان فى النهاية نزلات برد وحساسية بكل أنواعها".

وتتابع "زينب": "التعرض لنزلات البرد المتتالية يعرض مقاومة الجسم للضعف وهو ما يشكل خطر على صحة الفرد، ويجعله عرضة للعديد من الأمراض الأخرى".

وتضيف الدكتورة زينب رضوان: هناك بعض الخطوات التى تساعد فى حماية الجسم من تقلبات الجو ورفع مقاومة الجسم للبكتيريا والفيروسات، وهى..

1. ارتداء الملابس حسب الطقس

2. تناول فيتامين سى

3. تناول الأطعمة الغنية بالحديد

موضوعات متعلقة..

- الحذاء ينقل 400 ألف نوع بكتيريا.. اتركه خارج المنزل

>وهنا يتم اختيار الملابس حسب درجة الحرارة، حيث يتم ذلك عن طريق ارتداء الملابس الصيفية مع الجاكيت متوسط الثقل حتى نتمكن من ارتدائه فى حالة الشعور بالبرد والتخلى عنه فى أوقات الحر الشديدة.>والمتوفر فى البرتقال، والليمون، والجوافة، والفلفل الأخضر، والجريب فروت، والكيوى، ويمكن الاعتماد عليهم كمغذيات يومية تحمى الجسم وترفع مقاومته للبكتيريا والفيروسات.>الاعتماد على الخضراوات والفواكه بشكل عامل تعمل على حماية الجسم من غالبية الأمراض بما فيها الفيروسات والبكتيريا نظرا للفيتامينات والمعادن والفوائد التى لا تحصى التى تحتوى عليها، لذلك يفضل استبدال وجبات الجانك فود والمقليات بالخضراوات والفواكه الطازجة لحماية الجسم من الأمراض.

- مع تقلبات الجو المناعة محتاجة زقة.. أطعمة ومشروبات تحميك من العدوى