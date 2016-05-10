بالفيديو.. "الحماية المدنية" تسيطر بشكل كامل على حريق الرويعى

سيطرت منذ قليل، قوات الحماية المدنية، بشكل كامل على حريق الرويعى بمنطقة العتبة، وكثفت من جهودها للقيام بعمليات التبريد .

كان حريق اندلع فجر أمس الاثنين بمنطقة الرويعى، وتسبب فى تفحم 4 عقارات ونحو 225 من المخازن والمحال وتفحم ثلاث جثث وإصابة نحو 80 شخصا، وقدرت الخسائر المبدئية بنحو 25 مليون جنيه.

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