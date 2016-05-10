أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. "الحماية المدنية" تسيطر بشكل كامل على حريق الرويعى

Google+ Print
بالفيديو.. "الحماية المدنية" تسيطر بشكل كامل على حريق الرويعى بالفيديو.. "الحماية المدنية" تسيطر بشكل كامل على حريق الرويعى
سيطرت منذ قليل، قوات الحماية المدنية، بشكل كامل على حريق الرويعى بمنطقة العتبة، وكثفت من جهودها للقيام بعمليات التبريد .

كان حريق اندلع فجر أمس الاثنين بمنطقة الرويعى، وتسبب فى تفحم 4 عقارات ونحو 225 من المخازن والمحال وتفحم ثلاث جثث وإصابة نحو 80 شخصا، وقدرت الخسائر المبدئية بنحو 25 مليون جنيه.

- بالفيديو..تجدد اشتعال النيران بأحد حجرات "فندق الرويعى" بعد السيطرة على الحريق

- "الإسعاف": تمركز 6 سيارات بمحيط حريق العتبة بعد تجدد اشتعال النيران

- وصول فريق المعمل الجنائى لمعاينة تجدد اشتعال "حريق الرويعى"

- شهود عيان للنيابة: ماس كهربائى وراء حريق سوق الرويعى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة