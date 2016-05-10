تعرف على عدد أعضاء الائتلاف البرلمانى لـ" المصريين الأحرار" وسر تأخر تشكيله

قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن عدد أعضاء الائتلاف البرلمانى الذى يسعى الحزب لتشكيله وصل حتى الآن إلى 120 عضوا ، مما يمثل 20 % من أعضاء البرلمان ، وتبقى للحزب 5 % فقط للإعلان رسميا عن ائتلافه البرلمانى.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن كثرة إجازات المجلس أخرت تشكيل الحزب للائتلاف البرلمانى ، بجانب التنسيق مع نواب المستقلين ،موضحا أن مساعى تشكيل الائتلاف قاربت على الانتهاء.

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