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جلال سعيد: مشروع متكامل لاستغلال النقل النهرى لتخفيف الزحام بالقاهرة الكبرى

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جلال سعيد: مشروع متكامل لاستغلال النقل النهرى لتخفيف الزحام بالقاهرة الكبرى جلال سعيد: مشروع متكامل لاستغلال النقل النهرى لتخفيف الزحام بالقاهرة الكبرى
أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، وجود مشروع متكامل لدى لاستغلال النقل النهرى لمواجهة الزحام الموجود بالقاهرة الكبرى.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة أن المشروع يستهدف نقل ما بين 100 إلى 120 ألف راكب يوميا عبر نهر النيل، لافتا إلى أن وزارة النقل تشارك محافظة القاهرة، ووزارة المالية فى تنفيذ هذا المشروع.

وكان الدكتور جلال السعيد، وزير النقل قد أكد فى تصريحات سابقة، أن هناك خللاً فى كيفية استغلال أصول الدولة خصوصًا فى مجال النقل النهرى بين المحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تحصيل مليار جنيه عوائد من وضع الإعلانات للقطارات ومحطات السكك الحديد والمترو.

وأشار "السعيد" إلى أنه يوجد برنامج لتطوير 1332 مزلقانا على خطوط السكك الحديد، بجانب تطوير 700 عربة قطار وتحسين الخدمة بها.

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