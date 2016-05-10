اليوم.. الحكم فى الطعون المطالبة ببطلان انتخابات نادى القضاة

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الطعون المقامة من المستشارين زكريا شلش، ومحمد عبدالهادى، ومحمد البغدادى المرشحين المستبعدين من انتخابات نادى القضاة، على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف (أول درجة)، برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادى بزعم بطلان اللائحة الداخلية.

كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، قضت برفض الدعاوى المقامة من شلش وعبد الهادى والبغدادى لوقف الانتخابات بعد ادعائهم ببطلان تعديل لائحة النادى، لعدم تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند فى ذلك الوقت فى تعديل لائحة النادى.