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"الإسكندرية": حصر الميادين لتطويرها واستبدال أعمدة الإنارة بتكلفة 6 ملايين جنية

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"الإسكندرية": حصر الميادين لتطويرها واستبدال أعمدة الإنارة بتكلفة 6 ملايين جنية "الإسكندرية": حصر الميادين لتطويرها واستبدال أعمدة الإنارة بتكلفة 6 ملايين جنية
أكد المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ الاسكندرية ، أن المحافظة بصدد حصر الميادين التى تحتاج إلى عادة تطوير و تجميل ، و ذلك فى إطار " المشروع الوطنى لتطوير ميادين " فى مرحلته الأولى، والتى تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحصر الميادين التى أصبح تطويرها ملحًا بعد كوارث التشويه التى حدثت فى الفترة الماضية.

و أشار محافظ الإسكندرية ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " ، إلى أن المحافظة تعكف الآن على تنفيذ خطة عاجلة حاليا لإحلال و تجديد أعمدة الإنارة على كورنيش الإسكندرية ، استعدادا لاستقبال فصل الصيف و ، حيث تم تغيير 35 كيلو متر كابلات على طريق كورنيش الإسكندرية ، وجديد 750 كشاف و 500 عامود إنارة بتكلفة 6 ملايين جنية ، مع الاهتمام بالمناطق السياحية مثل منطقة كوبرى ستنالى و مكتبة الإسكندرية و المنتزة ، مشيرا الى أن المحافظة تعمل فى ظل ظروف و تحديات صعبة خاصة و أن هناك نقصا شديدا فى تصنيع الكشافات وقطع الغيار المرتفعة التكلفة .

- بالصور.. محافظ الإسكندرية يشارك فى ورشة "إستراتيجية تطوير الموانئ الأفريقية"
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