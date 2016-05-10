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"أوقاف القليوبية" تزور اليوم مستشفى بنها الجامعى للتخفيف عن المرضى

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"أوقاف القليوبية" تزور اليوم مستشفى بنها الجامعى للتخفيف عن المرضى "أوقاف القليوبية" تزور اليوم مستشفى بنها الجامعى للتخفيف عن المرضى
أعلن وحيد خلوى أمين عام جامعة بنها للشئون الإدارية بأن وفدا من أئمة أوقاف القليوبية سوف يزورون مستشفى بنها الجامعى اليوم الثلاثاء، وذلك تضامنا مع إدارة المستشفى للتخفيف عن المرضى ومواساتهم وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم.

وأشار خلوى إلى أن الزيارة تأتى فى إطار تعاون جميع مؤسسات الدولة لأداء الواجب الإنسانى تجاه المواطنين والمرضى، مشيرا إلى أن هناك جهودا متواصلة برعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والنواب للنهوض بالمستشفى الجامعى ببنها وتقديم خدمة متميزة لمواطنى محافظة القليوبية والمناطق المجاورة.


>- "أوقاف القليوبية" تزور غدا مستشفى بنها الجامعى للتخفيف عن المرضى
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