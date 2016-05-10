حزب النور يتقدم بمشروع قانون للبرلمان حول السياحة.. تعرف على التفاصيل

قال جمال متولى، عضو اللجنة التشريعية لحزب النور، إن الحزب بدأ فى بلورة مشروع قانون حول سياحة سيتم تقديمه إلى لجنة السياحة فى البرلمان لمناقشته.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية لحزب النور، لـ"اليوم السابع" أن الحزب يرى أن هناك جوانب سياحية مهملة للغاية فى مصر ولابد من تسليط الضوء عليها فى البرلمان، ومن بينها السياحة العلاجية.

وأشار عضو اللجنة التشريعية لحزب النور، إلى أن مشروع الحزب الذى أعده يتضمن الاهتمام بالسياحة العلاجية لجذب أنظار السياح العرب والأفارقة، مما يساهم فى تنشيط السياحة بمصر، مشيرا إلى أن من بين المناطق الذى يتطلب الاهتمام بها فى هذا المشروع السياحى ، منطقتى "حلوان" و"عين موسى"، بجانب شواطئ البحر الأحمر بحيث تستعيد مصر السياح العرب من جديد.

وأوضح "متولى"، أن مشروع قانون السياحة للحزب يتضمن السياحة التعليمية، بحيث تكون تستعيد السياحة المصرية ريادتها فى منطقة الشرق الأوسط، بجانب الاهتمام بالآثار الإسلامية وغيرها من الآثار المتواجدة فى مختلف المحافظات.

وبشأن تسمية المشروع الذى يعده النور، أكد متولى أن الحزب لن يطلق عليها السياحة الإسلامية، لأن ليس لدى الحزب "سياحة حلال أو حرام"، وما يهتم به الحزب هو تنشيط مجال السياحة.

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