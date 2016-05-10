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انتقال 20 سيارة إطفاء لإخماد حريق مزرعتى الواحات البحرية

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انتقال 20 سيارة إطفاء لإخماد حريق مزرعتى الواحات البحرية انتقال 20 سيارة إطفاء لإخماد حريق مزرعتى الواحات البحرية
انتقلت 20 سيارة إطفاء وخزانان استراتيجيان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة بمزرعة النخيل على مساحة 10 أفندة بقرية كفر بمنطقة الواحات البحرية، والتى امتدت لمزرعة أشجار زيتون مجاورة لها، ويكثف رجال الإطفاء من جهودهم لإخماد الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بحريق هائل بمزرعة نخيل بالواحات، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

- 16 سيارة إطفاء وخزانات مياه لإخماد حريق مزرعة نخيل الواحات البحرية

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