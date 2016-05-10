امتداد نيران حريق مزرعة النخيل بالواحات البحرية إلى مزرعة أشجار زيتون

امتدت النيران المشتعلة بمزرعة نخيل الواحات البحرية، إلى مزرعة أشجار زيتون مجاورة لها، ويكثف رجال الإطفاء من جهودهم لمنع خطر امتداد النيران بها و عمليات السيطرة على ألسنة النيران.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بحريق هائل بمزرعة نخيل بالواحات، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، و الفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

16 سيارة إطفاء وخزانات مياه لإخماد حريق مزرعة نخيل الواحات البحرية

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