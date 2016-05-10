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بالفيديو.. السيطرة على حريق فى طابقين سكنيين بمدينة نصر بدون إصابات

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بالفيديو.. السيطرة على حريق فى طابقين سكنيين بمدينة نصر بدون إصابات بالفيديو.. السيطرة على حريق فى طابقين سكنيين بمدينة نصر بدون إصابات
تمكن رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، من إخماد حريق نشب فى طابقين بأحد العقارات السكنية بمدينة نصر، وذلك بعد انتقال 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتم منع خطر امتداد النيران إلى باقى العقارات المجاورة وباقى الطوابق السكنية بذات العقار، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى عقار بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارات إطفاء إلى المكان، لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان، لتسهيل عمليات الوصول إلى النيران المشتعلة للسيطرة عليها ومنع خطر امتدادها باقى الطوابق السكنية.

حريق مدينة نصر (1)

حريق مدينة نصر (2)

حريق مدينة نصر (3)

إخماد حريق بشقة سكنية بمنشاة القناطر بدون إصابات
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مصر 365

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