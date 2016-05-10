أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عضو فرقة "أطفال الشوارع" اليوم

Google+ Print
نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عضو فرقة "أطفال الشوارع" اليوم نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عضو فرقة "أطفال الشوارع" اليوم
تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الجديدة المنعقدة بالعباسية الاستئناف المقدم من نيابة على قرار قاضى المعارضات، بإخلاء سبيل عضو فرقة "أطفال الشوارع" المتهم بالتحريض ضد الدولة.

كانت نيابة مصر الجديدة قد أمرت بحبس، عز الدين خالد، عضو بفرقة "أطفال الشوارع"، التى تقدم فيديوهات ساخرة على الإنترنت، 4 أيام على ذمة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على عز الدين خالد، بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة نشر فيديوهات على شبكة الإنترنت، تحرض ضد مؤسسات الدولة، وتحوى على ألفاظ وشتائم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر