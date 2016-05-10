نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عضو فرقة "أطفال الشوارع" اليوم

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة المنعقدة بالعباسية الاستئناف المقدم من نيابة على قرار قاضى المعارضات، بإخلاء سبيل عضو فرقة "أطفال الشوارع" المتهم بالتحريض ضد الدولة.

كانت نيابة مصر الجديدة قد أمرت بحبس، عز الدين خالد، عضو بفرقة "أطفال الشوارع"، التى تقدم فيديوهات ساخرة على شبكة الإنترنت، 4 أيام على ذمة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على عز الدين خالد، بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة نشر فيديوهات على شبكة الإنترنت، تحرض ضد مؤسسات الدولة، وتحوى على ألفاظ وشتائم.