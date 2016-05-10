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أمن الغربية يُعيد طفلة لأسرتها بعد هروبها للمرة الثانية

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أمن الغربية يُعيد طفلة لأسرتها بعد هروبها للمرة الثانية أمن الغربية يُعيد طفلة لأسرتها بعد هروبها للمرة الثانية
أقدمت الطفلة هايدى أنور أبو زيد حامد 43 سنة فران مقيم قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا على الهرب من منزل والدها للمرة الثانية على التوالى من والدتها وتوجهت إلى مدينة كفر الزيات وعثر عليها ميكانيكى. بقرية دلبشان دائرة مركز كفر الزيات وسلمها للعميد أشرف درويش مأمور المركز.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ من "شريف ا ع" – 30سنة - ميكانيكى - مقيم قرية دلبشان دائرة المركز يفيد أثناء سيره بالقرية محل إقامته عثر على طفله قررت أنها تدعى "هايدى أنور أبو زيد" تبلغ من العمر ست سنوات ولا تعلم محل إقامتها ولا توجد بها أى علامات مميزة ولم يعثر معها على ثمة متعلقات وتم النشر عنها قى المحضر رقم 5747 إدارى المركز لسنة 2016.

وقررت النيابة تسليمها لإحدى دور رعاية الأيتام وتكليف إدارة البحث الجنائى التحرى عن أهلية المذكورة وتوصلت إلى تحديد والدتها "سماح ا أ "- 30سنة تم استدعاء والدها ووالدتها للمركز، وقررا أنهما لم يحررا محضر باختفائها وأنها متغيبة من 4/5/2016 وأنها سبق لها الغياب من قبل وبالعرض على النيابة قررت تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها تحرر المحضر 68 أحوال المركز لسنة 2016، وقدم والدها الشكر لمدير أمنا لغربية وضباط المباحث على إعادة نجلته إليه مرة أخرى.

- بالفيديو.. أب ينجح فى استعادة ابنته فى طنطا بعد 5 أيام من هروبها بسبب بطش والدتها

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مصر 365

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