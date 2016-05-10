وزارة الدفاع الروسية: 70 مسلحا من جبهة النصرة يصلون لحلب عن طريق تركيا

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة فى سوريا، استنادا إلى مصادر من السكان المحليين فى سوريا، عن وصول نحو 70 مسلحا و3 عربات شحن مليئة بالذخائر إلى قرية عندان من تركيا لتعزيز صفوف "جبهة النصرة".

وأضاف المركز - التابع لوزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى يواصلون عملياتهم العسكرية ضد القوات النظامية فى محيط مدينة حلب لتعطيل نظام التهدئة، وأنهم استهدفوا أمس الاثنين، حى (الشيخ مقصود والعامرية ومطار النيرب العسكرى للمدينة) بإطلاق النار من منظومات المدفعية اليدوية الصنع، كما نفذوا عملية قصف مخيم حندرات للنازحين بقذائف الهاون.

وتعليقا على الهدنة فى سوريا، أعلن المركز عن تسجيل خمسة انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ثلاثة منها فى محافظة دمشق وانتهاكين فى محافظة حماة.

وأوضح البيان، أن مسلحى تنظيم "جيش الإسلام" قاموا بقصف مواقع القوات النظامية بقذائف الهاون والأسلحة النارية 3 مرات فى محافظة دمشق، بينما استهدفت فصائل تنظيم "أحرار الشام" المعارض مواقع القوات الحكومية بقذائف الهاون فى قريتى لطمين والزكاة فى محافظة حماة.

وأشار البيان فى الوقت ذاته، إلى صمود نظام وقف الأعمال القتالية فى أغلب المناطق السورية، وأن عدد المدن والقرى والبلدات السورية التى انضمت للتهدئة وصل إلى 97، فيما بقى عدد المجموعات المسلحة المشاركة فيه عند 52.

>