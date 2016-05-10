تعرف على 3 أسباب تؤدى إلى الإسهال عند الأطفال

1. العدوى الفيروسية

2. المضادات الحيوية

3. التسمم الغذائى

الإسهال هو طريقة الجسم فى التخلص من الجراثيم، ومعظم الحالات تستمر لبضعة أيام إلى أسبوع، وغالبا ما يحدث الإسهال مترافقاً مع الحمى والغثيان و القىء، وتشنجات، والجفاف. وأوضح الموقع الإخبارى الأمريكى “webMD” أن هناك بعض الأسباب الأكثر شيوعاً لإصابة الأطفال بالإسهال، وتشمل:>العدوى من الفيروسات مثل فيروس الروتا، والبكتيريا مثل السالمونيلا، والطفيليات مثل الجيارديا، هى السبب الأكثر شيوعا لإصابة الأطفال بالإسهال، أما أعراض فيروس التهاب المعدة والأمعاء غالبا ما تشمل القىء، وآلام المعدة، والصداع، والحمى.>المضادات الحيوية يمكن أن تؤدى أيضاً إلى الإسهال فى الأطفال فضلا عن الكبار، وقد يوصى الطبيب بخفض الجرعة وتغيير النظام الغذائى، إضافة إلى البروبيوتيك أو تغيير المضاد الحيوى.>التسمم الغذائى يمكن أيضا أن يسبب الإسهال فى الأطفال، وعادة ما تأتى الأعراض فى بسرعة، قد تشمل القىء، وقد تنتهى فى غضون 24 ساعة.

وتشمل الأسباب الأخرى للإسهال: مرض القولون العصبى، ومرض كرون، والحساسية الغذائية، ومرض الاضطرابات الهضمية.

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