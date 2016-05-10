قبل قدوم "رمضان".. الفانوس الدمياطى ينافس الصينى وسعره يبدأ من 3 جنيهات

تحت شعار"صنع فى مصر " ، قام مجموعة من الشباب الذين يعملون فى مهنة صناعة التحف بدمياط، بالتفكير فى صناعة فانوس دمياطى ينافس الفوانيس الصينية، التى أغرقت الأسواق فى السنوات الأخيرة، و جاءت فكرة صناعة الفانوس الدمياطى بعد أن أصدرت الحكومة قرارا بوقف استيراد فوانيس رمضان.

وفى زيارة لورشة صناعة الفانوس بشارع عبد الرحمن وهو الشارع الشهير بصناعة كافة أنواع الأثاث الدمياطى ، تجد مجموعة من الشباب بداخلهم الإصرار وحب العمل والابتكار ،وعند التجول داخل هذه الورشة تجد روح التعاون والمودة بين الشباب كما تجد ألواحا من خشب "الأبلكاش" الفلندى ،وmdf الإندونيسى والملصوق بالقشرة ، وقطع من البلاستيك والجلود ومواد لاصقة هى كل الخامات التى تستخدم فى هذه الصناعة، ويضاف إلى الفانوس قطعة لتشغيل الأغانى الرمضانية .

وقال أحمد حاشى أحد أصحاب الفكرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بداية العمل كانت عبارة أعمال "انتيكات" وأشكال تضاف للأثاث للتجميل، ومنها صور كارتون، ولعب أطفال تضع على أثاث الأطفال باستخدام ماكينة ليزر تعرف بـ "laser cutter".

وأضاف:" بدأ العمل على هذه الماكينة فى صناعة علب المناديل وأشكال مثل برج إيفيل وبرج القاهرة وغيرها من الاشكال المشهورة ، ثم كانت بداية التجربة فى صناعة فانوس رمضان، العام الماضى، وهى تجربة لم متكاملة فكانت هناك عدة ملاحظات ومقترحات، وهذا العام تم تطوير الصناعة للأفضل وتم تجهيز عدة تصاميم للفوانيس من خلال برامج كمبيوتر ، وتضاف إليها لمسات من الفن الإسلامى ومازلنا نتلقى اتصالات من المعجبين بالفكرة ونهتم بملاحظاتهم للوصول للأفضل" ، موضحا أن أكثر الدول التى طلبت هذا المنتج هى السعودية والعراق، وأكثر المحافظات هى القاهرة والسويس وبورسعيد.

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