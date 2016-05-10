مصادر: 62.5 مليون جنيه إجمالى المبالغ المحصلة كمصاريف استعلام لـ500 ألف شقة

كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالى المبالغ التى سيتم تحصيلها كمصاريف استعلام للمتقدمين لحجز الـ500 ألف وحدة سكنية ستصل لنحو 62.5 مليون جنيه.

وأضافت المصادر، أنه يتم تحصيل مبلغ 125 جنيها من كل مواطن يتقدم بأوراقه لحجز وحدة سكنية من الوحدات التى أعلنت عنها الوزارة بالإضافة لمبلغ جدية الحجز والمحدد بـ9 آلاف جنيه.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم تحويل هذا المبلغ لشركات الاستعلام وذلك للبدء فى الاستعلام عن المواطنين فور الانتهاء من عمليات الفرز واستبعاد غير المنطبق عليهم الشروط.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 500 ألف وحدة سكنية فى 21 مدينة جديدة و27 محافظة، لمحدودى الدخل من خلال مكاتب البريد.

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- مصادر بالإسكان: 35 ألف مواطن دفعوا مقدمات حجز الـ500 ألف وحدة

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