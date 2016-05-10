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مرتضى يجيب: لماذا يتواجد محمد صلاح في كل جهاز فني للزمالك

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مرتضى يجيب: لماذا يتواجد محمد صلاح في كل جهاز فني للزمالك مرتضى يجيب: لماذا يتواجد محمد صلاح في كل جهاز فني للزمالك

أجاب مرتضى منصور رئيس الزمالك على السؤال الذي يشغل الكثير من مشجعي ناديه، وهو لماذا يتواجد محمد صلاح في كل جهاز فني للفريق؟

تواجد صلاح في كل الأجهزة الفنية الستة التي تولت قيادة الزمالك فنيا هذا الموسم عدا جهاز جيسوالدو فيريرا.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الاثنين: "يتواجد صلاح في كل جهاز فني، لأنه يحفظ اللاعبين عن ظهر قلب، حتى لا يأتي المدير الفني الجديد ولا يجد من يخبره بأداء وسلوك اللاعبين".

وأضاف "صلاح يعرف المجتهد من المستهتر بين اللاعبين، ولذلك أؤكد أن وجوده في كل جهاز فني مهم للغاية".

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فيديو اليوم السابع