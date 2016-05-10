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مرتضى: مشكلة كهربا؟ ' الفولت عالي '

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مرتضى: مشكلة كهربا؟ ' الفولت عالي ' مرتضى: مشكلة كهربا؟ ' الفولت عالي '

برر مرتضى منصور رئيس الزمالك تصرفات جناح الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" مؤخرا، مشيرا إلى أنه يتمتع بغيرة على الفريق.

فقد اجتمع مرتضى منصور بأعضاء الجهاز الفني وكهربا لمناقشة ما حدث خلال الفوز على غزل المحلة 2-0 السبت والتي شهدت خروج كهربا في الدقيقة 59، قبل أن يعبر اللاعب عن غضبه بسبب التغيير.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الاثنين: "مشكلة كهربا أن الفولت عنده عالي، متحمس كثيرا ومندفع، ويسعى بشكل دائم للمشاركة والتسجيل وتحقيق الانتصارات".

وأضاف "لكن هناك جهاز فني في يده قرار إشراك أي لاعب واستبعاد أي لاعب، وعليه احترام ذلك".

وعلم رئيس الزمالك بوجود غضب داخل الجهاز الفني بسبب اعتراض كهربا على التغيير، ومطالبة بعض أفراده بمعاقبة اللاعب تطبيقا للائحة.

وكان إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة في نادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم الفريق قد أكد على عدم وجود نية لتوقيع عقوبات على كهربا. ( اقرأ تصريحاته )

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