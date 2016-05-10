مرتضى يكشف تفاصيل حديثه مع شيكابالا بعد مشكلة الجماهير ' مسدس ومطواة '

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تفاصيل حديثه مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق عقب الأزمة التي اشتعلت صباح الاثنين.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر سحب شارة القيادة من اللاعب بعد مشاركته جماهير الزمالك وتحديدا مجموعة أولتراس وايت نايتس المنتمية للقلعة البيضاء في توديع عمر جابر بوقت متأخر من ليل الأحد، فضلا عن إيقافه لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

قبل أن يتطور الأمر ويعلن مرتضى عبر FilGoal.com أن "شيكابالا معروض للبيع". (طالع التفاصيل)، لكن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة أكد انتهاء المشكلة بعد اعتذار شيكابالا (طالع التفاصيل).

وقال منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الاثنين: "شيكابالا لم يستأذن أحد من الجهاز الفني قبل الذهاب لتوديع عمر جابر في وقت متأخر من الليل".

وكان عمر جابر قد وجد توديعا هائلا من جماهير الفريق قبل سفره إلى سويسرا فجر الاثنين لإنهاء إجراءات الانضمام لنادي بازل.

وأضاف منصور "قلت لشيكابالا ماذا لو طعنك أي مندس بين الجماهير بمطواة، أو أطلق عليك الرصاص، وماذا لو أذيت عينك بأحد الشماريخ"، وأتم "شيكا لاعب موهوب ويجب أن يحذر مثل هذه التجمعات الجماهيرية الكبيرة".

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