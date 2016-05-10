أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تظاهرة فى جنوب تونس احتجاجًا على غلق الحدود مع ليبيا

Google+ Print
تظاهرة فى جنوب تونس احتجاجًا على غلق الحدود مع ليبيا تظاهرة فى جنوب تونس احتجاجًا على غلق الحدود مع ليبيا
تظاهر المئات فى مدينة بن قردان فى جنوب تونس أمس الاثنين احتجاجًا على استمرار غلق المعبر الحدودى الرئيسى مع ليبيا بناء على قرار من طرابلس، كما أفادت وزارة الداخلية.

وقال ياسر مصباح المسؤول عن الإعلام فى الوزارة إن "حوالى ألف شخص تجمعوا أمام معتمدية بن قردان واحرقوا إطارات احتجاجًا على غلق معبر رأس جدير الحدودى بقرار من الجانب الليبي"، مضيفًا أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين.

ومنذ نهاية أبريل ومعبر رأس جدير الحدودى المشترك بين تونس وليبيا مغلق مما أدى لشلل حركة التجارة.

وتمنع السلطات الليبية مرور البضائع من هذا المعبر الذى يربط بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس. وتعيش المنطقتان بالأساس على التجارة والتهريب عبر الحدود.

وكان حافظ معمر المسؤول فى المجلس المحلى الليبى بمنطقة زوارة قال، إن المعبر اغلق احتجاجا على "تهريب السلع المدعمة" مثل البنزين نحو تونس.

وأفاد معمر على صفحته الرسمية فى فيسبوك، أن الجانب الليبى يطالب بضمان "معاملة حسنة" للمسافرين الليبيين الذى قال إنهم تعرضوا إلى "سوء معاملة" فى الجانب التونسى من المعبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365