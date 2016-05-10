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نائب يطالب بالتحفظ على كل أموال الإخوان لتعويض خسائر العمليات الإرهابية

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نائب يطالب بالتحفظ على كل أموال الإخوان لتعويض خسائر العمليات الإرهابية نائب يطالب بالتحفظ على كل أموال الإخوان لتعويض خسائر العمليات الإرهابية
طالب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الدولة بأن تحصر كافة أموال الإخوان، وتتحفظ عليها لاستخدامها فى تعويض الخسائر التى نتجت من الأعمال الإرهابية التى قامت بها عناصر الجماعة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قانون العدالة الانتقالية ينبغى أن يتضمن بند التحفظ على جميع أموال الإخوان والتى تستغل فى تنفيذ الاغتيالات وأعمال العنف ، وذلك لتعويض أهالى الشهداء.


>بالصور.. نائب يقترح تخصيص جزء من أموال الإخوان لبند التعويضات بقانون العدالة الانتقالية

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