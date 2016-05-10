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بالصور.. ضبط عاطل من سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول بمطروح

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بالصور.. ضبط عاطل من سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول بمطروح بالصور.. ضبط عاطل من سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول بمطروح
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة برانى، غربي مدينة مرسى مطروح بنحو 140 كيلومتر، من ضبط عاطل من محافظة سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريح صحفى، إنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى والقوة المرافقة، بدائرة القسم، اشتبهوا بإحدى المتسولات بالمدينة، وعند سؤالها عن تحقيق الشخصية، تبين أنه رجل يرتدى ملابس حريمي ونقاب الحريمى، من أجل التنكر والتسول.

وتبين أنه يدعي" عمار ق م "- مواليد 1977، عاطل، مقيم سوهاج – وضبط بحوزته 370 جنيه، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتداء الزي النسائى للتأثير على مشاعر الناس تجاهه، لتحقيق مكاسب مالية وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات التسول على مدار اليوم.

بالكشف عن المتهم بوحدة الحاسب الآلى، تبين أنه غير مطلوب فى قضايا أخرى، وجارِ عرضه علي مكتب الأمن الوطنى لفحصه سياسيا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

ضبط عاطل من سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول بمطروح (1)

ضبط عاطل من سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول بمطروح (2)

ضبط عاطل من سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول بمطروح (3)

ضبط عاطل من سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول بمطروح (4)

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