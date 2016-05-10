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تعرف على نسبة ارتفاع أسعار الملابس خلال العام الجارى بسبب أزمة الدولار

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تعرف على نسبة ارتفاع أسعار الملابس خلال العام الجارى بسبب أزمة الدولار تعرف على نسبة ارتفاع أسعار الملابس خلال العام الجارى بسبب أزمة الدولار
أكد يحيى زنانيرى، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية واتحاد الصناعات، أن موسم الملابس الصيفية للعام الجارى، تم طرحه بالكامل بنسبة 100 % فى السوق المحلى، إلا أن هناك ركودا فى الأسواق بسبب امتحانات نهاية العام والاستعداد لشهر رمضان.

وأضاف "زنانيرى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الملابس الصيفية ارتفعت هذا العام بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضى ، وذلك بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة والتى تمثل نحو 60 % من حجم المتداول فى السوق المصرية ، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار .

وأشار إلى أن الزيادة فى سعر صرف الدولار لم تؤثر فقط فى الملابس المستوردة، وإنما أثرت على الملابس المنتجة محليا، بسبب استيراد مستلزمات الإنتاج من الأقمشة والخيوط وغيرها .


>السجائر تدخل خط زيادة الأسعار.. الشرقية للدخان: انخفاض الإنتاج الأسبوع الماضى 50%.. و"المستوردين": الدولة تمنع الاستيراد والتجار هم سبب رفع الأسعار.. وشعبة صناعة الدخان: لا توجد زيادة رسمية
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مصر 365

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