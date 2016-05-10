بالصور.. مايوه غادة عبد الرازق يثير إعجاب متابعيها على "انستجرام"

أثار المايوه المثير للفنانة غادة عبد الرازق، إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى المصور "انستجرام"، بعد نشرها مجموعة صور لها مرتدية المايوه أثناء قضاء إجازة شم النسيم فى جزر المالديف.

يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك فى سباق رمضان الدرامى بمسلسل الخانكة، ويشاركها فى بطولة العمل، الذى يخرجه محمد جمعة فى أول تجربة درامية له، فتحى عبد الوهاب وماجد المصرى وانتصار.

بالفيديو.. أول برومو لـ"الخانكة" لغادة عبد الرازق تمهيدا لعرضه فى رمضان