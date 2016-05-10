أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مايوه غادة عبد الرازق يثير إعجاب متابعيها على "انستجرام"

Google+ Print
بالصور.. مايوه غادة عبد الرازق يثير إعجاب متابعيها على "انستجرام" بالصور.. مايوه غادة عبد الرازق يثير إعجاب متابعيها على "انستجرام"
أثار المايوه المثير للفنانة غادة عبد الرازق، إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى المصور "انستجرام"، بعد نشرها مجموعة صور لها مرتدية المايوه أثناء قضاء إجازة شم النسيم فى جزر المالديف.

يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك فى سباق رمضان الدرامى بمسلسل الخانكة، ويشاركها فى بطولة العمل، الذى يخرجه محمد جمعة فى أول تجربة درامية له، فتحى عبد الوهاب وماجد المصرى وانتصار.

غادة-عبد-الرازق-(1)

غادة-عبد-الرازق-(2)

غادة-عبد-الرازق-(3)

غادة-عبد-الرازق-(4)

غادة-عبد-الرازق-(5)

غادة-عبد-الرازق-(6)

غادة-عبد-الرازق-(7)

غادة-عبد-الرازق-(8)


>بالفيديو.. أول برومو لـ"الخانكة" لغادة عبد الرازق تمهيدا لعرضه فى رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة