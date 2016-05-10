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تداول فيديو جديد للحظات الأولى لاستشهاد رجال الشرطة فى "حادث حلوان" (+18)

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تداول فيديو جديد للحظات الأولى لاستشهاد رجال الشرطة فى "حادث حلوان" (+18) تداول فيديو جديد للحظات الأولى لاستشهاد رجال الشرطة فى "حادث حلوان" (+18)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، جديد للحظات الأولى لاستشهاد ضابط و7 أمناء شرطة بعد عملية إرهابية غادرة فى حلوان.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فى الساعات الأولى من يوم الأحد الماضى، مستقلين سيارة ميكروباص تابعة لجهة عملهم، وقام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراضهم أثناء سيرهم بشارع عمر بن عبد العزيز بدائرة القسم، حيث ترجل من السيارة أربعة مسلحين كانوا مختبئين بالصندوق الخلفى للسيارة وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاة السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.
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>- رئيس الوزراء ورجال الدولة فى عزاء شهداء حلوان بمسجد الشرطة بمدينة نصر

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