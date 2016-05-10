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"ساعدوا أهالى العتبة".. "إيفينت" شبابى لمساعدة مواطنى منطقة حريق الرويعى

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"ساعدوا أهالى العتبة".. "إيفينت" شبابى لمساعدة مواطنى منطقة حريق الرويعى "ساعدوا أهالى العتبة".. "إيفينت" شبابى لمساعدة مواطنى منطقة حريق الرويعى
بعد كارثة حريق الرويعى، نظم شباب إيفنت "ساعدوا أهالى العتبة " على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى لقى رواجا كبيرا خلال ساعات للأكثر من 6.9 ألف مهتم، حيث دعوا إلى مساعدة المواطنين وتنظيف المحلات والتبرع العينى، وسوف يتم التجمع اليوم الساعة الحادية عشر صباحا.

قال عماد نان، أمين مخازن بإحدى الشركات ومؤسس الإيفنت:" نحن مجموعة شباب مصرى، نعلم أن ما حدث أمس من حريق العتبة بمنطقة الرويعى كارثة بكل المقاييس فهناك العديد من محلات وشركات مؤمن عليها لكن هناك بيوت تدمرت بالكامل ليس لهم تأمين، وفكرنا ننزل لنساعدهم ونضع إيدينا فى إيدهم" .

ودعا "نان" إلى التبرع العينى من مواد بناء مستلزمات سباكة ونجارة والأدوات الكهربائية، على أن يتم تقسيمهم مجموعات لإصلاح المنازل المتضررة قائلا:" لابد للشباب المصرى أن يساعد فى البناء بكل قوة، فالوضع كارثى أكثر مما يتوقع الكثير ".

وشارك فى "الإيفينت" العديد من الشباب، حيث قال محمد على شعبان:" الموضوع كبير يا شباب أنا كنت هناك النهارده والله خراب وحط على البلد كان الله فى عون أصحاب المحلات، بس الواحد نفسه يعرف أيه سبب الحريق" ، كما أوضحت رقية:"كل الاحترام والتقدير لكل واحد هيعمل حاجة وعنده استعداد يساعد ويعمل حاجة كويسة للبلد".

ولم تخل المساهمات من الفتيات، التى شاركت بقوة فى الفعالية وقررن التجمع فى مكان محدد اليوم، حيث قالت ليلى رياض: " يا بنات انتوا فين اللى ينزل يقول ونتجمع سوا بدل ما كل واحدة تروح فى مكان".

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