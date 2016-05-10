وفد برلماني ألماني يستكشف مشروع قطار الرياض

زار وفد برلماني ألمانيّ أمس مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشاهد عدد من عناصر المشروع ومكوناته وتعرّف على ما سيقدمه للمدينة وسكانها من عوائد كبيرة في مختلف جوانب الحياة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد المكون من: يوهان فاديبول عضو البرلمان الاتحادي الألماني، وقدون وينديخر المستشار في منطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة الحزب الديمقراطي، وفيليب شونبرون المستشار والخبير الاقتصادي، بالمهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش مدير المشروع، والمهندس خالد بن عبدالله الهزاني مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية بالهيئة، وشاهد عرضاً عن المشروع الذي يشكل إحدى الركائز الرئيسة في مستقبل مدينة الرياض الحضري والاقتصادي، من خلال تغييره نمط الحياة في المدينة بما يتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية.

بعدها زار الوفد موقع نفق المسار الأحمر (محور طريق الملك عبدالله) الذي يتقاطع مع المسار لأزرق (محور طريق البطحاء – العليا) عند محطة العليا الرئيسية، والذي أنهت الهيئة أعمال حفره بطول 2000 متر، عبر آلة الحفر المتتابع للأنفاق العميقة NATM.

وفي نهاية الزيارة، أشاد يوهان فاديبول بمشروع قطار الرياض، وعدّه من المشاريع الحديثة الكبرى التي ستسهم في إحداث نقلة نوعيّة في مختلف جوانب الحياة بمدينة الرياض بمشيئة الله، وقال: "اطلعتُ على عمل متميّز تنفذه أيدٍ عاملة تمتلك المهارات العالية والطموح الكبير لإنجاز المشروع في وقته المحدد".