وزيرا خارجية فرنسا والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية والأزمة السورية

عقد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك إيرولت أمس الاثنين، اجتماعا ثنائيا مع نظيره السعودى عادل الجبير، وذلك على هامش الاجتماع الوزارى الذى دعت إليه فرنسا لدول "النواة الصلبة" الداعمة للمعارضة السورية فى العاصمة باريس.

وأفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأضاف المصدر ان ايرولت و الجبير بحثا نتائج الاجتماع الوزارى الذى استضافته فرنسا وجهود وقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السورى بالإضافة إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان (جنيف 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية السفير أسامة نقلي.

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