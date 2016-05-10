المملكة تشارك في اليوم العالمي للطيور المهاجرة

تشارك المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية اليوم الثلاثاء دول العالم في الاحتفال السنوي باليوم العالمي للطيور المهاجرة تحت شعار (مجابهة الصيد والاتجار غير النظامي)، منظمةً أنشطة توعوية تهدف إلى حماية الطيور المهاجرة والمواطن التي تعيش فيها، ومواجهة المشكلات التي تهدد بقاءها أو انقراضها والعمل على حماية المواطن الطبيعية التي ترتادها الطيور المهاجرة على مسار هجرتها.

وتأتي مشاركة الهيئة بهدف تسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي تحققها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية؛ حيث تعد المملكة عضواً في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وعضواً في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوان والنباتات الفطرية، وعضواً في اتفاقية التنوع الأحيائي.

وناشدت الهيئة جميع المواطنين وهواة الصيد ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات، وفي مقدمتها نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وتجنب الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى تدمير البيئات الطبيعية، والصيد الجائر للطيور المهاجرة.