«هيئة السياحة» تطلق فعاليات وبرامج «صيف السعودية 37».. اليوم

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تطلق هيئة السياحة وشركاؤها في مجالس التنمية السياحية واللجان السياحية والجهات الحكومية والقطاع الخاص اليوم الثلاثاء فعاليات وبرامج "صيف السعودية 37" وذلك في الواجهة البحرية بالدمام.وتتضمن هذه المناسبة التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سنوياً في إحدى مناطق المملكة، الإعلان عن مهرجانات وبرامج الصيف وتعريف وسائل الإعلام والزوار بها، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومسؤولي فروعها في المناطق، وأعضاء مجالس التنمية السياحية ولجان التنمية السياحية في المناطق، والجهات الحكومية والقطاع الخاص واللجان المنظمة للمهرجانات، وأعضاء اللجان الاستشارية، وممثلي الشركات والرعاة والمؤسسات المنظمة للمهرجانات السياحية، والإعلاميين.وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتسويق والبرامج حمد آل الشيخ أن مناطق المملكة بدأت استعداداتها لإطلاق فعالياتها وبرامجها السياحية، مشيراً إلى أن المهرجانات الصيفية تعد الحدث السياحي الأبرز الذي ينتظره السائح السعودي في الداخل، مؤكداً أن الهيئة وشركائها تعمل على إطلاق المهرجانات الصيفية والتي يتوقع أن تشكل حافزاً للسائح وانطلاقة إلى آفاق جديدة معتمدة على رصيد وافر من الأعوام السابقة.

آل الشيخ: صيف هذا العام سيشهد 70 مهرجاناً سياحياً في جميع المناطق

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتسويق والبرامج إلى أن الفعاليات والبرامج ستسهم في تأسيس سياحة وطنية متطورة تلبي متطلبات السائح السعودي وتوفر له الخدمات الأساسية بمستوى مميز، مبيناً أنه من المنتظر أن تقدم مهرجانات الصيف السياحية لهذا العام تجربة جديدة في السياحة المحلية كوسيلة لاكتشاف وإبراز ما تمتلكه المملكة من تنوع وغنى في مقوماتها السياحية تناسب كافة شراح المجتمع السعودي.

وأضاف آل الشيخ ان صيف هذا العام سيشهد العديد من البرامج والعروض المتنوعة والمهرجانات أكثر من 70 مهرجاناً سياحياً و620 نشاطاً متنوعاً في جميع مناطق المملكة، ما بين الثقافي والتراثي والرياضي والمغامرات والشبابي والبيئي والترفيهي والتسوق، بنسبة زيادة 30% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن توفر مهرجانات الصيف ما يزيد عن 7000 فرصة عمل مؤقتة للشباب في تنظيم المهرجانات خلال فترة إجازة الصيف التي تقارب 115 يوم.

وذكر أن الفعاليات الصيفية ستشهد عدة ملامح للتجديد، من خلال فعاليات وبرامج أكثر جودة، وأكثر جاذبة وترفيهية وإفادة، مع زيادة فعاليات الشباب والنساء والأطفال، والفعاليات الثقافية والتراثية والرياضية والمغامرات، في ظل إشراك الشباب والأهالي في تطوير وتنظيم الفعاليات بصورة أكبر، وإبراز مقومات الوطن وقيم المجتمع من خلال الفعاليات، وكذلك تنظيم مشاركة المجتمعات المحلية بالمهرجانات وتسويق منتجاتها، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم المزيد من البرامج السياحية وتطويرها عن العام الماضي إلى أكثر من 70 برنامجاً وتوفير برامج سياحية بوقت كافي قبل الصيف، وأيضاً تصميم أكثر من 100 برنامج لرحلات عيش السعودية في مختلف مناطق المملكة لزيارة المواقع التاريخية والأثرية والمتاحف ومعالم التطور الثقافي والاقتصادي والحضاري والأهالي.