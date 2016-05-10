«واس» تواصل مهامها بأحدث التقنيات في مبناها الجديد

باشرت وكالة الأنباء السعودية عملها في مبناها الجديد الواقع بحي الصحافة على طريق الملك فهد بالرياض الأحد 1 / 8 / 1437 هـ.

ورفع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين شكره وتقديره بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ على ماتجده وكالة الأنباء السعودية من دعم و رعاية واهتمام وتوجيه منهم أيدهم الله.

الحسين يرفع شكره للقيادة.. ويؤكد على العمل بشكل احترافي يواكب متغيرات العصر

كما عبر معاليه عن امتنانه لمعالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور عادل بن زيد الطريفي، على دعمه المستمر للوكالة للقيام بمهامها المناطة بها في مجال العمل الإخباري بشكل احترافي يتناسب مع تطورات تقنيات الإعلام ويواكب متغيرات العصر، ويتسق في الوقت ذاته مع تطلعات القيادة الرشيدة الهادفة إلى نقل صوت المملكة إلى الخارج بكل شفافية وموضوعية.

وأوضح أن المبنى الحديث يضم أحدث تقنيات العصر في مجال الاتصال والمعلومات التي تساعد منسوبي (واس) في مختلف تخصصاتهم على إنجاز مهامهم بشكل سريع ومتقن، لا سيما إدارة الأخبار وما يتبعها من أقسام سياسية، واقتصادية، ورياضية، وثقافية، واجتماعية، وتقارير واستطلاعات، بالإضافة إلى عمل الزملاء في قسمي الإعلام الجديد، والتصوير، والترجمة باللغات الخمس التي تبثها (واس).

تجدر الإشارة إلى إمكانية التواصل مع (واس) عبر البريد الإلكتروني للأخبار المحلية ( wass2@spa.gov.sa ) والبريد الإلكتروني للأخبار الخارجية ( wass1@spa.gov.sa )، أو الاتصال المباشر بالتحرير المحلي على الهاتف رقم 4019226 أو على الهاتف رقم 4019227 أو الفاكس رقم 4019875 أو الفاكس رقم 4019876، ويمكن كذلك الاتصال المباشر بالتحرير الدولي على الهاتف رقم 4019242 أو على الهاتف رقم 4019244 أو الفاكس رقم 4019864

والمتوقع؛ الافتتاح الرسمي لمبنى الوكالة الجديد بعد ثلاثة أسابيع. وتلقى معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله الحسين التهاني على الانجاز متمنين للوكالة دوام التقدم.

(واس).. خطوات باتجاه التطوير لمواكبة الأحداث

المبنى الجديد لوكالة الأنباء السعودية يقع بحي الصحافة على طريق الملك فهد بالقرب من المؤسسات الصحفية، ويشكل المبنى إضافة جديدة لمعالم الرياض الحديثة بتصميمه الجميل، يتناسب مع العصر؛ مجددة نفسها بعد ما يقرب من نصف قرن من التأسيس.

وكالة الأنباء السعودية ( واس ) تأسست عام 1390هـ ـ 1971م، وهي أول وكالة أنباء وطنية والهدف من إنشائها أن تكون جهازاً مركزياً لجمع وتوزيع الأخبار المحلية والعالمية داخل المملكة وخارجها.. وخطت الوكالة منذ تأسيسها خطوات حثيثة في اتجاه استكمال المقومات الأساسية لوكالة أنباء.

ووكالة الأنباء السعودية عضو مؤسس في اتحاد الوكالات العربية ووكالة الأنباء الخليجية ووكالة الأنباء الإسلامية ووكالة أنباء الدول غير المنحازة وتشارك الوكالة في المؤتمرات واللقاءات التي تعقد في كل عام لبحث آفاق التعاون المشترك بين وكالات الأنباء المنتمية لمختلف المجموعات العربية والأوروبية والأفريقية والمؤتمرات الإعلامية المماثلة.

وقد تم تحويل الوكالة بقرار من مجلس الوزراء في 7 رجب 1433 إلى هيئة عامة تسمى "وكالة الأنباء السعودية" وترتبط إداريا بوزير الثقافة والإعلام ولها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام وضم في عضويته ممثليين من عدد من الجهات الحكومية واثنين من أصحاب الرأي والخبرة.

ويتبع لها قسماً التحرير الخارجي والتحرير الداخلي ويضم كل من القسمين عدداً من المحررين والمراسلين المتخصصين. كما يتبع لإدارة الأخبار والتحرير أيضاً قسم النشرة الإنجليزية والترجمة لبث أخبار الوكالة باللغة الإنجليزية، ولترجمة الأخبار التي ترد للوكالة باللغة الإنجليزية والفرنسية، وقسم الاستماع السياسي الذي يرصد الإذاعات الخارجية ويزود أقسام التحرير بما يجد من أحداث ويُعد قسم الاستماع أحد روافد التحرير ومصدر من مصادر الأخبار.

ومركز البحوث والمعلومات الذي يعتبر من أكبر الإرشيفات المتخصصة في المملكة ويتولى المركز تصنيف وحفظ المعلومات إلى جانب إعداد الدارسات والتقارير والإحصاءات عن مختلف المواضيع ذات الأهمية الأخبارية وتحتفظ الوكالة بإرشيف كامل للصور الفوتوغرافية التي تغطي الأحداث اليومية في المملكة كما تبث الوكالة للمشتركين في خدماتها من الصحف ووكالات الأنباء خدمة مصورة يومية عبر الخطوط الهاتفية وتستقبل أيضاً الخدمات المصورة الواردة من خارج المملكة من مكاتبها أو من الوكالات الأخرى التي ترتبط معها بعقود أو اتفاقيات تعاون وتتولى إعادة توزيعها للمشتركين في الداخل.

وأقامت الوكالة عدداً من المكاتب والمراسلين في داخل المملكة وخارجها.

ففي الداخل أنشأت الوكالة مكاتب رئيسة في كبريات المدن السعودية كما عينت مراسلين في المحافظات و المدن الأصغـر وعينت مراسلات في عدد من المدن داخل المملكة.

وفي الخارج حرصت الوكالة على إنشاء مكاتب لها في عواصم الدول الكبرى كما عينت عدداً من المراسلين في عدد من المدن. وتعيين مراسلين للوكالة، لتغطي شبكة المراسلين والمكاتب جميع أنحاء العالم.. ولا يقتصر نشاط الوكالة على ما يصلها من المكاتب والمراسلين ولكنها ترسل البعثات الصحفية إلى مواقع الأحداث والمناسبات في أي بقعة من العالم لمتابعة الأحداث.

كما قامت وكالة الأنباء السعودية بعقد اتفاقيات ثنائية لتبادل الأخبار مع وكالات الأنباء العربية والعالمية.وتستخدم الوكالة في تبادلها الإخباري مع الوكالات التي تربطها معها اتفاقيات خطوط مباشرة عبر الأقمار الصناعية والميكرويف.

ومن بين هذه الوكالات وكالة الأنباء الكويتية والقطرية والإمارات ووكالة أنباء الخليج بالبحرين والتونسية والمغربية.وعلى الصعيد العالمي ترتبط أيضاً ـ واس ـ بعلاقات تعاون وتبادل إخباري مع خمس وكالات عالمية :رويترز ـ الاسو شيتدبرس ـ اليونايتد برس ـ فرانس برس ـ الألمانية.

تأسيس " شركة القناة الإخبارية ".. وتوقيع مذكرات تعاون عالمية..

ضمن سلسلة التطوير.. وافق مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية في الخامس والعشرين من جمادى الثانية 1427هـ الثالث من إبريل 2016 خلال اجتماعه الثامن، برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس؛ على دخول وكالة الأنباء السعودية كشريك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في تأسيس "شركة القناة الإخبارية". وفوض معالي رئيس "واس" أو من ينيبه باستكمال التباحث بين "واس" وعدد من وكالات الأنباء الإقليمية والدولية، وتوقيع مذكرات التعاون معها.

كما ناقش المجلس عدداً من البرامج التطويرية للوكالة ووجه بدراستها واستكمال العمل بها.

موقع (واس) الإلكتروني

لمواكبة التطور استقبلت (واس) زائريها مع إطلالة العام الهجري 1430هـ عبر الموقع الجديد على الشبكة العنكبوتية (www.spa.gov.sa). وصمم بطريقة تضمن حصول الزائر أو المستعرض للموقع على المعلومة بطريقة سهلة، وتم إضافة الكثير من الخدمات التي تهم الزائر، منها: خدمة النسخة الكفية WAP الخاصة بالهواتف النقالة والتي تمكن الزائر عبر الهاتف النقال من تصفح الخدمة وهي خدمة مجانية.. وخدمة الرسائل النصية: SMS وهي خدمة تمكن الزائر من الحصول على آخر وأهم الأخبار فوراً، ويمكن الحصول على هذه الخدمة من خلال اشتراك شهري.

####مبنى «واس» الجديد

####اجتماع مجلس إدارة «واس»

####عبدالله الحسين.. رئيس «واس»

####تحفة معمارية جديدة بحي الصحافة

اجتماع رئيس «واس» بالجهاز الإداري والفني بالوكالة

####صالة التحرير بكفاءات مؤهلة ووسائل تقنية متطورة