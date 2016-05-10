"مميش": 100 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 5.6 مليون طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين، بداية من الأحد وحتى أمس الاثنين، عبور 100 سفينة من الاتجاهين بحمولة 5.6 مليون طن بضائع متنوعة.

وشهدت القناه من اتجاه الشمال عبور 60 سفينة بحمولة 3 ملايين و300 ألف طن، ومن الجنوب - قناة السويس الجديدة، عبور 40 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت ،الأحد، عبور57 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، و أن قافلة الشمال شهدت عبور 35 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، و أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARGRETHE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

>وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و 100 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM AMERIGO VESPUCCI بحمولة 163 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت، أمس الاثنين، عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 25 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK MATHILDE بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، و أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن