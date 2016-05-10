حملات قومية بأسوان لمكافحة القوارض والحشرات المسببة للأمراض المعدية

أكد الدكتور إيهاب حنفى، مدير عام الصحة بأسوان، أنه سيتم تنفيذ حملتين قوميتين لمكافحة القوارض والحشرات المسببة للأمراض المعدية، تبدأ الحملة الأولى خلال شهر مايو الجارى ويونيو القادم، فيما تنطلق الحملة الثانية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الحالى، تحت إشراف ومتابعة من الدكتور عمرو قنديل وكيل أول وزارة الصحة للطب الوقائى .

ولفت مديرعام الصحة بأسوان، إلى أن محافظ أسوان وجه بسرعة التنسيق بين رؤساء المدن والقرى والإدارات الصحية على مستوى المحافظة لدعم الحملة القومية بوسائل النقل والعمالة وأيضاً التوعية الإعلامية، علاوة على التنسيق أيضاً مع مديرية الزراعة حتى يتم تحقيق المكافحة الجماعية للقوارض والحشرات والتى تؤدى بدورها إلى نجاح أعمال المكافحة على الوجه الأكمل للمقاومة لكافة الأمراض الناتجة عنها .

وأشار إيهاب حنفى، إلى أن تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض يأتى فى إطار تنفيذ خطة القطاع الوقائى بوزارة الصحة والسكان للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من إنتشار الأمراض المنقولة بواسطة القوارض أو الحشرات ومنها أمراض الملاريا وحمى الوادى المتصدع وحمى الدنج وحمى الصفراء بجانب أمراض الفلاريا وفيروس الزيكا والليشمانيا والطاعون، بالإضافة إلى الأمراض الميكانيكية والبكترية والحساسية.

وأوضح مدير عام الصحة بأسوان، أن وزارة الصحة قامت بتدريب العاملين فى مجال ناقلات الأمراض على تنفيذ الحملة، بجانب دعم الوزارة بكافة مستلزمات الحملة من أدوات ومبيدات وطعوم القوارض والملابس الوقائية ووسائل النقل وذلك بهدف تنفيذ الحملة لأهدافها المرجوة بالشكل المطلوب .

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