بالصور.. شراكة علمية بين جامعتى طنطا و"برادفورد" البريطانية

أسفرت نتائج الاجتماعات التي تمت بين وفد جامعة برادفورد وممثلي كلية الهندسة بجامعة طنطا برعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، عن شراكة علمية بين كليتى الهندسة والجامعة البريطانية.

صرح بذلك الدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة، فى بيان له، مشيرا إلى أن هذه الشراكة فى مجال برنامج هندسة التشييد والهندسة الإنشائية ويتم خلالها تبادل أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمى المشترك وصولا إلى شهادة معتمدة لبرنامج هندسة التشييد بين الجامعتين والاعتراف العلمى بشهادات كل جامعة، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة بضرورة اتجاه الكليات للعالمية والشراكة العلمية مع الجامعات الأوروبية.

يذكر أن وفد جامعة برادفورد يضم كل من الدكتورة " شيرلي كونجدون مسئول التطوير الأكاديمي بالجامعة، والدكتور أليستر سترانجوود، مدير الإشراف الدولي بالجامعة، والدكتور مصطفى محمد رئيس قسم الهندسة المدني بالجامعة، و ريزوانا بيبي أحمد عضو مكتب الجامعة للشراكة والجودة الأكاديمية".

وفي نهاية اللقاء أشاد الوفد بالمستوى الذى وصلت الية كلية الهندسة بمعاملها المختلفة والتجهيزات المتقدمة بها بصورة تخدم العملية التعليمة.

بالصور.. تنسيق بين جامعتى برادفورد وطنطا لبحث الاهتمامات المشتركة بينهما