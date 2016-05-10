عمر بازل - طريقه ' سالك ' نحو التشكيل الأساسي؟

هل ألعب بشكل أساسي أم أصارع للمشاركة في المباريات كبديل أم ابتعد عن الصورة، كلها أسئلة تدور في رأس عمر جابر عند استكمال إجراءات انتقاله لبازل.

ويعلن بازل رسميا ضم عمر جابر قادما من الزمالك خلال ساعات حال عبوره الكشف الطبي بنجاح، على أن يبدأ مشواره مع فريقه الجديد الشهر المقبل.

تعاقد بازل مع عمر جابر سببه الإصابة الطويلة التي تعرض لها فيليب ديجين صاحب الـ33 والذي أعلن اعتزاله بنهاية هذا الموسم.

ديجين كان يحمل القميص رقم 4 والذي كشف عمر جابر عن ارتدائه لرقم القميص هذا مع بازل.

منافسو عمر جابر في بازل الآن:

مايكل لانج

ظهير أيمن يبلغ من العمر 25 عاما انتقل إلى بازل من جراسهوبرز الموسم الماضي

لعب 37 مباراة مع بازل هذا الموسم في كل البطولات.. سجل 7 أهداف وصنع 4.

إحصائياته في 10 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم.. سجل هدفا وصنع آخرا من 5 فرص صنعها للتسجيل.

نسبة تمريراته الصحيحة 77%

استرجع الكرة لبازل 28 مرة

تاولانت شاكا

لاعب الارتكاز صاحب الـ25 عاما شارك كظهير أيمن مع إصابة مايكل لانج في مباراتين فقط لا يعتمد عليه أورس فيشر المدير الفني لبازل.

أي أن عمر جابر لن يجد منافسة سوى من مايكل لانج فقط، فهل يتفوق عليه ويفرض نفسه على التشكيل الأساسي.. كل شيء في يد ابن الزمالك.