أرقام في الجول – ماذا قدم الأجانب في الدوري المصري؟ دجلة على القمة.. وغانا تحكم

50 لاعب أجنبي في الدوري المصري موسم 2015-2016.. 18 جنسية مختلفة.. 4 قارات تجتمع، موسم استثنائي للقادمين من خارج الحدود.

الموسم الماضي الذي يحمل لقب الدوري فيه نادي الزمالك، لعب 65 أجنبيا في البطولة.

وتتصدر غانا قائمة الأكثر حضورا في الدوري المصري، بينما يأتي فلوران مالودا النجم الفرنسي هو الأوروبي الوحيد في المسابقة.

ويستعرض FilGoal.com من خلال التقرير التالي أبرز ملامح أجانب الدوري المصري..

الأهداف:

سجل اللاعبون الأجانب 79 هدفا عن طريق 25 لاعبا، نصف الأجانب سجلوا في البطولة.

إفريقيا

- 13 لاعبا من غانا.. سجل سبعة منهم 20 هدفا.

- 8 لاعبين من بوركينا فاسو.. سجل أربعة منهم 13 هدفا.

- 7 لاعبين من نيجيريا.. سجل أربعة منهم 14 هدفا.

- 5 لاعبين من كوت ديفوار.. سجل أثنان منهم سبعة أهداف.

- لاعبان من الجابون.. سجلا ثمانية أهداف.

- لاعبان من إثيوبيا.. سجل أحدهما هدفا.

- لاعبان من زامبيا.. سجل أحدهما خمسة أهداف.

- لاعب من الكونجو الديمقراطية سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

- لاعب من المغرب سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

- لاعب من غينيا وصنع أربعة أهداف.

- لاعب من كل من جامبيا لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- لاعب من ليبيا لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- لاعب من السنغال لم يصنع أو يسجل أي أهداف.

- لاعب من الرأس الأخضر (بلاتيني) سجل هدفا وصنع أثنين لكنه رحل عن الاتحاد بعد خمس مباريات لعبها فقط.

أوروبا

لاعب من فرنسا وسجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف.

أمريكا الوسطى

- لاعب من هندوراس سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

آسيا

- لاعب من الأردن ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

- وحارس مرمى من فلسطين هو رمزي صالح وتلقت شباكه 24 هدفا وخرج بشباك نظيفة ثماني مباريات.

• مميزون

> وادي دجلة هو صاحب أنجح الأجانب في الدوري المصري. إذ أحرز الثلاثي في صفوفه 16 هدفا من إجمالي 30 هدفا للفريق في البطولة أي ما يزيد عن 50%، كما صنع الثلاثي ثمانية أهداف.

> يعتبر الهداف بالنسبة لغير المصريين هو النيجيري ستانلي أوهاووتشي مهاجم وادي دجلة برصيد 10 أهداف خلال 19 مباراة ويحتل الترتيب الخامس في هدافي البطولة وسجل ثلث أهداف فريقه الـ30. ويأتي معه الغاني نانا بوكو هداف مصر للمقاصة برصيد 10 أهداف لكن خلال 23 مباراة.

> فلوران مالودا النجم الفرنسي ولاعب وسط وادي دجلة أيضا هو أكثر أجنبي صنع أهدافا في الدوري المصري برصيد خمسة أهداف صنعها بخلاف ثلاثة أهداف سجلها رغم قدومه في يناير فقط، وذلك خلال 11 مباراة.

> إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك صاحب أفضل معدل تهديفي في أجانب الدوري المصري، إذ أحرز خمسة أهداف خلال 572 دقيقة بمعدل هدف كل 114 دقيقة.

> أوسو كونان المهاجم الإفواري لفريق طلائع الجيش هو الأجنبي صاحب الهاتريك الوحيد في الدوري المصري هذا الموسم وكان في شباك المصري البورسعيدي وتعادل فريقه 3-3 وطُرد من المباراة في الدقيقة 90.

> جونيور مابوكو مهاجم وادي دجلة هو أفضل بديل أجنبي في الدوري المصري، سجل ثلاثة أهداف وجميعهم بعد مشاركته من مقاعد البدلاء.

> أجنبيان فقط سجلا في شباكهما بالخطأ بالدوري المصري هذا الموسم.. الغاني ويلسون أكاكبو مدافع المصري والجابوني فرانك إينجونجا لاعب الجيش.

> ماريو مارتينيز لاعب وسط إنبي لم يلعب 90 دقيقة كاملة لكنه صنع ثلاثة أهداف خلال 511 دقيقة التي لعبها على 15 مباراة.

> أنجح الدول الأجنبية في الدوري المصري هي غانا.. سجل لاعبوها الـ13 20 هدفا.. يليها نيجيريا بـ14 هدفا.

> الإفواري يايا تراوري مدافع الشرطة هو أكثر الأجانب مشاركة مع فريقه حتى الآن، لمدة 2088 دقيقة خلال 24 مباراة.