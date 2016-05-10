وكيله: الزمالك استخدم حيلة ' ذكية جدا ' في عقد عمر جابر مع بازل

كشف يحيى علي وكيل أعمال عمر جابر لاعب الزمالك الذي سينضم لصفوف بازل السويسري خلال سوق الانتقالات المقبلة عن حيلة زكية قام بها الفريق الأبيض قبل توقيع العقود.

وسافر عمر جابر إلى سويسرا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لصفوف الفريق الذي سبق ولعب له الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

وتحدث وكيل أعمال عمر جابر لبرنامج "مع شوبير" قائلا:"يوم الثلاثاء سيتم توقيع العقود ومازال هناك تفاوض حول مدة التعاقد".

وأضاف"الزمالك بالطبع لديه نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأي فريق آخر".

وبسؤاله عن هل هناك بندا في التعاقد يجبر بازل على إعادة بيع اللاعب للزمالك مجددا علق"مسؤولو الزمالك قاموا بحيلة ذكية للغاية في ذلك الأمر".

وأكمل"الزمالك وضع بندا في العقد يحصل من خلاله على 80 أو 90% من نسبة إعادة بيع اللاعب حال انتقاله لأي فريق مصري مستقبلا".

وأتم"مسؤولو الزمالك قاموا بوضع تلك النسبة الكبيرة لمنع عودة اللاعب لأي فريق مصري".