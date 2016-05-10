«صحة دبي» توفر نموذج شراكة استثنائياً لتقديم خدمات عالية الجودة

قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن هيئة الصحة بدبي استحدثت اليوم نموذجاً استثنائياً للشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص يقوم على تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الابتكار والإبداع وتقديم خدمات نوعية عالية الجودة.

جاء ذلك خلال توقيعه من جانب هيئة الصحة بدبي أمس 8 اتفاقيات مع عدد من كبرى المستشفيات الخاصة في دبي لتعزيز التعاون بين القطاع الصحي الحكومي - ممثلاً في مستشفى راشد - والقطاع الخاص بما يصب في مصلحة المرضى والمجتمع بوجه عام.

شركاء

حضر حفل التوقيع الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات والدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية والدكتورة علياء المزروعي المديرة التنفيذية لمستشفى راشد ورؤساء الأقسام بالمستشفى وعدد من الأطباء والمختصين.

وشملت قائمة الشركاء الاستراتيجيين للهيئة كلاً من مستشفيات سليمان الحبيب والسعودي الألماني والإيراني و«برايم» والدولي الحديث و«ميدكير» والزهراء واستر وهم يمثلون نخب المستشفيات الراقية في دبي.

انفتاح

وذكر معالي القطامي أن الانفتاح على المؤسسات ذات العلاقة سواء داخل الدولة أو خارجها أصبح جزءاً أصيلاً من سياسة هيئة الصحة بدبي التي تسعى للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة وتقديم خدمات صحية من الطراز الأول وتجربة استشفاء عالمية مميزة.

موضحاً أن هذه الأهداف ليـــس بمقــــدور أي مؤسسة تحقيقها بمفردها أو بمعزل عن تجارب الآخرين وخبرتهم وهو ما تدركه صحة دبي وهي تتجه لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في منظومة دبي الصحية، مؤكداً أن حزمة الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة وحلقة من سلسلة ممتدة نحو المزيد من الشراكات بما يزيد من القدرات التنافسية لإمارة دبي على صعيد القطاع الصحي.

نسيج واحد

وأضاف إن هيئة الصحة بدبي تنظر بكل تقدير إلى جميع المؤسسات الصحية الخاصة لاسيما العريقة منها والرائدة التي تسعى لمشاركة الهيئة في تحقيق أهداف وتطلعات دبي المستقبلية والتي تحرص على تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع وتعمل على الارتقاء بمستوى خدماته الصحية.

ولفت إلى أن العمل المشترك بين مستشفى راشد والمستشفيات الثمانية سيتبعه في الفترة القادمة شراكات جديدة بين مستشفيات الهيئة وسائر المستشفيات حتى يكون القطاعان الحكومي والخاص نسيجاً واحداً بإمكانياتهما الهائلة وخبرة الكوادر الطبية والإدارية فيهما وحتى تكون الرعاية الصحية أكثر تكاملاً بين جميع المؤسسات الصحية.

مناخ استثماري

وأكد معالي القطامي أن الهيئة لن تدخر وسعاً في تعزيز القطاع الصحي الخاص سواء من حيث توفير المناخ الاستثماري المحفز لنماء هذا القطاع أو الشراكات التي سيتم توثيقها بمذكرات تفاهم واتفاقيات مشيداً بأصحاب ومسؤولي المستشفيات الخاصة الذين حرصوا على مد جسور التعاون مع الهيئة.

وأعرب مسؤولو المستشفيات عقب توقيع الاتفاقيات عن اعتزازهم ببدء مرحلة جديدة أكدوا أنها بالغة الأهمية وخاصة أن الاتفاقيات تمنح جمهور المتعاملين الحصول على أفضل الخدمات الصحية في مناخ تنافسي إيجابي بين الحكومي والخاص إلى جانب فتح المجال لتبادل الخبرات والتجارب.

وأكدوا أنهم يدركون قيمة توجهات الهيئة وقدر الأهداف التي تسعى إليها وأنهم لن يألو جهداً في تعزيز مسارات التطوير التي تتبنى صحة دبي تنفيذها.