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»البيان« تواكب المنتدى بتغطية شاملة ورقياً ورقمياً

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»البيان« تواكب المنتدى بتغطية شاملة ورقياً ورقمياً »البيان« تواكب المنتدى بتغطية شاملة ورقياً ورقمياً

تواكب صحيفة »البيان« فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، بتغطية شاملة ورقياً ورقمياً، تلقي الضوء على مختلف فعاليات المنتدى الذي يقام تحت شعار »الإعلام.. أبعاد إنسانية«.

وقالت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة »البيان«: »يتناول المنتدى في دورته الحالية مجموعة كبيرة من القضايا الإعلامية والتنموية والإنسانية، وستقوم الصحيفة بمواكبة هذا الحدث الحيوي عبر تغطية موسعة تتسم بقدر كبير من الشمولية والتحليل، فإلى جانب الأخبار والتحقيقات والاستطلاعات والتقارير التي سيتم نقلها أولاً بأول عبر الموقع الشبكي للصحيفة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ستقدم الصحيفة عبر نسختها الورقية إطلالة تتسم بقدر كبير من العمق على مختلف فعاليات المنتدى«.

كما ستستضيف »البيان« عبر فعالية »الممشى« نخبة من الإعلاميين في حلقات نقاشية تتناول الشأن الإعلامي وقضاياه الملحة.

وأضافت منى بوسمرة: »سيتولى فريق الإعلام الرقمي في »البيان« تغطية الفعاليات بطريقة حية وتفاعلية من قلب الحدث على مختلف شبكات التواصل بما في ذلك سناب شات وتويتر وإنستغرام«.

كما سيقوم الفريق ولأول مرة بتغطية الحدث عبر البث المباشر من »فيسبوك«، بما في ذلك لقاءات غير تقليدية مع ضيوف المنتدى ورصد دقيق لكل ما يدور داخل المنتدى، إضافة إلى استطلاعات رأي عبر شبكات التواصل حول عدد من القضايا الملحة في عالم الإعلام.

وستركز التغطية التي سيقدمها فريق الإعلام الرقمي على البعد عن التقليدية والابتكار في التغطية. وكان الإعلام الرقمي في »البيان« قد استبق انطلاق المنتدى بحملة على قناة »البيان تي في« وعلى شبكات التواصل، وأطلق وسم #في_المنتدى_نلتقي، حيث سلط الضوء خلال هذه الحملة على مسيرة المنتدى خلال 15 عاماً التي شارك فيها عدد من أبرز وأهم الشخصيات المؤثرة في عالم الإعلام العربي.

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