منتدى الإعلام العربي ينطلق اليوم بمشاركة 2000 خبير ومفكّر

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ15 لمنتدى الإعلام العربي، الحدث الأبرز على الساحة الإعلامية المحلية والعربية الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2000 شخصية بارزة من كُتَّاب ومفكرين وقيادات إعلامية وثقافية من داخل الدولة ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وكشفت شبكة التواصل الإعلامي العربي، أحد مشاريع نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع »قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب«، عن تنظيمها أمسية »#نقاش_ المؤثرين«، وذلك ضمن فعاليات المنتدى.

ويجمع »#نقاش_المؤثرين« 100 من أبرز الوجوه الإعلامية المؤثرة على منصات التواصل، تحت شعار »شباب عربي أكثر تفاؤلاً وإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي«، في نقاش يرمي إلى تقديم أفضل الأفكار التي يمكن من خلالها تحويل الطاقات الشابة إلى قوة بناء إيجابية، تسهم بصورة فعالة في بناء مستقبلها ومستقبل مجتمعاتها وأوطانها، كما أن النقاش يعكس رؤية نادي دبي للصحافة لأهمية قنوات التواصل وإيمانه بالشباب العربي.

تبدأ الأمسية التي تقام برعاية »موانئ دبي العالمية«، الشريك الاستراتيجي للدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، بجلسة حوارية مدتها 20 دقيقة، تشارك فيها منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، وماجد الصباح، أحد المؤثرين على موقع التواصل الاجتماعي »سناب شات«، والإعلامي مصطفى الآغا، أحد المؤثرين على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، ويدير الجلسة الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.

بعد الجلسة الحوارية، تبدأ جلسة العصف الذهني لمدة 30 دقيقة في أجواء ودية وبعيدة عن الرسمية، وبمشاركة 100 من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، مقسمين على 10 مجموعات، بهدف الخروج بأفكار فعالة وقابلة للتنفيذ.

مظلة للتعاون

وبهذه المناسبة، أكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن شبكة التواصل الإعلامي العربي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، جاءت في الأساس لإيجاد مظلة للتعاون تخدم المجتمع، من خلال الحضور القوي الذي يحظى به الشباب على مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تفوق في تأثيرها وسائل الإعلام التقليدية، نظراً إلى مميزاتها المتعددة.

عصف ذهني

وقالت المرّي: »نتطلع خلال جلسة العصف الذهني إلى الخروج بأفكار جديدة يمكن من خلالها تشجيع الشباب على تبنّي الروح الإيجابية، والتحوّل إلى قوة بناء تشارك بفاعلية في تشييد أسس المستقبل، لا سيما أن المرحلة الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية مرحلة حرجة بكل ما تحمله من تحديات خطيرة، توجب علينا تعزيز العمل لمواجهتها وحشد الطاقات للتغلب عليها والخروج من دائرتها«.

توظيف إيجابي

يذكر أن »شبكة التواصل الإعلامي العربي« أُطلقت في الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إذ جاء إطلاق الشبكة، وهي ثمرة تعاون بين »نادي دبي للصحافة« و»قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب«، لمواكبة الانتشار السريع لمنصات التواصل الاجتماعي وتنامي تأثيرها، وبهدف توظيف هذا التأثير توظيفاً إيجابياً يخدم مجتمعاتنا العربية، ويعينها على تحقيق التقدم المنشود ضمن مختلف مسارات التنمية الإنسانية في منطقتنا العربية.

حضور لافت

ومع الحضور اللافت لمجموعة من الوجوه الإعلامية البارزة على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تحظى بمتابعة ملايين المستخدمين، سواء من داخل المنطقة أو خارجها، كان التفكير في إطلاق »نقاش المؤثرين« ليكون مصدراً يدعم نشر الفكر الإيجابي وتحفيز الطاقات المبدعة وتعزيز روح المبادرة، خاصة بين الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مستخدمي منصات التواصل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لجمع الإعلاميين العرب المؤثرين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الشبكة مبادرات متخصصة وتفاعلية لتوليد الأفكار وتنفيذها بأساليب مبتكرة، ونشاطات وفعاليات متعددة تشمل ورش العمل المتخصصة والجلسات الحوارية وغيرها، بمشاركة الإعلاميين ذوي الحضور القوي على منصات التواصل الاجتماعي، للاستفادة من خبراتهم وتمريرها إلى الشباب في إطار يتماشى مع روح العصر.