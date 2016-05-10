أركان العدل في الدولة تأسست على دعائم قوية

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن أركان العدل تأسست مفاهيمها على دعائم قوية ارتكزت على قيم الحق والعدل والمساواة، جاء ذلك خلال زيارته «دار القضاء» في عجمان، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل.

والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان، ومحمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل والوكلاء ورؤساء المحاكم والنيابات والقضاة في عجمان، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.

مفخرة وقال سمو ولي عهد عجمان إن هذا الصرح يعدُّ مفخرة لنا ولقيادتنا التي تولي أهمية كبرى لتحقيق العدالة بين كافة أبناء الوطن والمقيمين على أرضه من خلال النهج القويم الذي أرست دعائمَه الدولة، حيث يحظى القضاء والقضاة في الإمارات باهتمام ودعم أصحاب السمو الشيوخ.

كما أثنى على ما تقدِّمه وزارة العدل والقائمون عليها من خدمات كبيرة ومتميزة للمراجعين وأصحاب القضايا والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن في مبنى مجمع المحاكم «دار القضاء»، والذي يعد صرحاً قضائياً وقصراً آخر من قصور العدالة في دولة الإمارات.

دعم

كما أشاد سموه بما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من دعم لرجال العدل، وتوفير كل المستلزمات الضرورية والحديثة لهم؛ وصولاً لتحقيق أفضل الممارسات العالمية في تحقيق عدالة سريعة في خدمة الوطن والمواطن.

وأشاد سموه بجهود معالي وزير العدل ودور وزارة العدل ودار القضاء بالإمارة وكافة العاملين في سلك القضاء لجهودهم المخلصة، وحرصهم الدائم على جعل الحكم بالعدل بين الناس منهجاً راسخاً وراية يستظل بها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

خدمات وبدأت زيارة سموه التفقدية والحضور بجولة في مبنى دار القضاء بأروقة المبنى، والتي تضم مركز خدمة المتعاملين ومكاتب إدارة الدعوة ومكتب كاتب العدل وقسم التنفيذ ونيابة عجمان الكلية ونيابة عجمان الاستئنافية ومحكمة عجمان الشرعية وقاعات المحاكم المختلفة.

حيث اطلع سموه خلال الجولة من وزير العدل والشيخ محمد بن علي النعيمي على سير العمل في تلك الإدارات والأقسام وقاعات المحاكم، وما تقدمه من خدمات للمراجعين وأصحاب القضايا وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية والبرامج التي من شأنها تطوير الأداء والتميز.

واجتمع سموه خلال زيارته مع معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل وكبار المسؤولين ووكلاء النيابة والقضاة والموظفين، واستمع إلى تطلعاتهم وخططهم واستعدادهم لتطوير الأداء والعمل؛ معرباً سموه عن سعادته بما شاهده من تميز وإبداع في عملية إرساء العدالة بين الناس.

وأعرب معالي سلطان بن سعيد البادي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الذي يحرص على متابعة شؤون العدالة في الإمارة ولا يوفّر جهداً في سبيل التعاون مع وزارة العدل من أجل دعم عمل المحاكم والنيابات في عجمان؛ بما يحقق خدمة المتقاضين والمراجعين وفقاً لأعلى مستويات التميز والكفاءة والفاعلية.

4

روعي في تصميم المبنى الطابع الإسلامي حتى يتناغم مع السمة المميزة لكل مباني دور القضاء في الدولة، والذي يضم أربعة مستويات تشمل سرداباً ودوراً أرضياً وطابقين.