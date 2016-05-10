فوز مرشحى "الأوقاف" بالمركز الأول فى مسابقة ماليزيا العالمية للقرآن الكريم

نقلت وزارة الأوقاف، عن المحكم المصرى المبعوث من وزارة الأوقاف بمسابقة ماليزيا العالمية للقرآن الكريم، الشيخ سراج الدين محمد سليمان، فوز المتسابقين المصريين بالمركز الأول فى فرعى حفظ القرآن الكريم للبنين والفتيات فى مسابقة ماليزيا العالمية للقرآن الكريم فى دورتها الثامنة والخمسين، والتى أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 7 مايو 2016، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

والفائزان هما: "عبد الله سعيد محمد بيومى القزاز، عن فرع الحفظ والترتيل للذكور، وميادة محمود محمود عبد الرحيم عن فرع الحفظ والترتيل للإناث".

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