بالصور..الإعلام الألمانى يحتفى بمحمد منير لنجاح حفلته بمهرجان "فايت فيركت"

احتفت وسائل الإعلام الألمانية المختلفة بالفنان الكبير محمد منير، بعد نجاح حفلته بمهرجان "فايت فيركت" التى اقيمت باستاد "جارى فيبر" بمدينة "هالة" الألمانية، وحضرها الآلاف من عشاق "الكينج" من مختلف أنحاء العالم، والتى كان هدفها الأساسى دعم اللاجئين السوريين.

وذكرت صحفية "wdr2" الألمانية أن "الكينج" أحيا الحفل بمشاركة المغنى الألمانى "عادل الطويل"، وفرقته "ich und ich"، وأشعل حفلته بأغانيتى "ياسمينا" ، و"على صوتك".

وأضافت الصحيفة الألمانية أن الفنان الكبير تلقى دعوة من الكنيسة الألمانية، قبل استكمال جولته الأوروبية بمدينة مدريد الإسبانية ، حيث سيحيى حفلة بمشاركة فرقة "كافية با تريس"، منتصف الشهر الجارى.

- بالفيديو.. الكينج يغنى "على صوتك" فى حفل أهلا باللاجئين بألمانيا