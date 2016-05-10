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منظمة التعاون الإسلامى تعين أول ممثل لها فى دولة فلسطين

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منظمة التعاون الإسلامى تعين أول ممثل لها فى دولة فلسطين منظمة التعاون الإسلامى تعين أول ممثل لها فى دولة فلسطين
عينت منظمة التعاون الإسلامي، أحمد الرويضى مديرًا لأول مكتب تمثيل للمنظمة لدى دولة فلسطين، من أجل تعزيز دور المنظمة وأجهزتها فى دعم الشعب الفلسطينى والإسهام فى بناء مؤسساته الوطنية، والاستجابة لاحتياجاته وفق القرارات الصادرة بشأن قضية فلسطين والقدس.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد بن أمين مدني، قد استقبل الرويضى بمكتبه بمقر المنظمة بجدة أمس الاثنين، وسلمه قرار تكليفه بمباشرة العمل مديرًا لأول مكتب تمثيل لمنظمة التعاون الإسلامى لدى دولة فلسطين.

وأوضح الرويضى أنه سيبدأ بالتحضير لزيارة الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامى إلى دولة فلسطين من أجل توقيع اتفاقية المقر وافتتاحه بشكل رسمي.

يذكر أن مجلس وزراء الخارجية الدول الأعضاء فى المنظمة، وافق فى الدورة الثانية والأربعين التى انعقدت بالكويت مايو 2015 على إنشاء مكتب تمثيل لمنظمة التعاون الإسلامى فى مدينة رام الله، بدولة فلسطين، بهدف تعزيز دور المنظمة وأجهزتها لخدمة القضية الفلسطينية فى مختلف المجالات.
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