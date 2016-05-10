مجلس النواب التونسى يشكل لجنة للتحقيق فى "وثائق بنما"

انتخب مجلس نواب الشعب التونسى أمس الاثنين، مكتب لجنة للتحقيق حول موضوع الفساد المالى والتهرّب الضريبى الذى تمّ الكشف عنه فى ما يسمّى "أوراق بنما" ومدى تورّط شخصيات تونسية فيه.

وأشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب على اجتماع اللجنة، الذى شهد مناقشات بخصوص أهداف إنشاء اللجنة وخصوصياتها وصلاحياتها، وأهمية العمل الذى ستقوم به، فيا أفاد بيان لمجلس نواب الشعب أن تشكيل هذه اللجنة يندرج فى إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لوظيفته الرقابية.

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