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"القاهرة":صرف تعويض 50% بحد أقصى 5000 جنيه للمتضررين من حريق العتبة

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"القاهرة":صرف تعويض 50% بحد أقصى 5000 جنيه للمتضررين من حريق العتبة "القاهرة":صرف تعويض 50% بحد أقصى 5000 جنيه للمتضررين من حريق العتبة
أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنه سيتم صرف التعويضات للمتضررين من حريق العتبة، طبقا للشروط والضوابط المحددة داخل المحافظة، والتى تم تحديدها فى حالة حدوث الكوارث بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

وأضاف عبدالتواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المتضرر عليه أن يتقدم للمحافظة بالأوراق اللازمة لتضرره، وحجم الضرر، على أن تصرف المحافظة 50% من حجم الخسائر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

وكانت منطقة الرويعى بحى الموسكى قد شهدت حريقا أول أمس الأحد، تسبب فى مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات، فضلاً عن الأضرار المادية الكبيرة التى خلفها.


>بالفيديو..تجدد اشتعال النيران بأحد حجرات "فندق الرويعى" بعد السيطرة على الحريق
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