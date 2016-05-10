بالفيديو.. تجمهر الأهالى أمام مشرحة زينهم لاستلام جثامين ضحايا حريق "الرويعى"

تجمع العشرات من أهالى ضحايا منطقة الرويعى، منذ قليل، أمام مشرحة زينهم، لاستلام جثامين ذويهم الذين لقوا مصرعهم فى الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة حريق فندق بالاس.

ودخل العديد من الأهالى فى نوبات بكاء وعويل على ذويهم، كما تعالت صرخات النساء أثناء دخول الجثامين للمشرحة استعدادا لمناظرتها من قبل النيابة العامة.

وانتقد الأهالى ترك هذه المنشآت القديمة والمتهالكة دون مراقبة، والتأكد من وجود سبل الحماية والأمن بها.

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