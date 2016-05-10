"الإسعاف": تمركز 6 سيارات بمحيط حريق العتبة بعد تجدد اشتعال النيران

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، تمركز 6 سيارات إسعاف فى موقع حادث حريق العتبة استعدادا لوقوع أى حالات إصابة أو وفيات جديدة، خاصة بعدما أكد رئيس حى الموسكى أن النار تعاود الإشتعال مرة أخرى فى المبانى التى نشب بها الحريق .

وقال رئيس هيئة الإسعاف، لـ"اليوم السابع" أن سيارات الإسعاف يرافقها فريق طبى متخصص على أى مستوى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأضاف أن هناك مستشفيات تتبع وزارة الصحة مستعدة وفى حالة طوارئ تحسباً لإستقبال مصابين جدد.

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