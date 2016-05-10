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شاب يشنق نفسه بالمنيا بسبب تعنيف والده لسرقة "توك توك "

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شاب يشنق نفسه بالمنيا بسبب تعنيف والده لسرقة "توك توك " شاب يشنق نفسه بالمنيا بسبب تعنيف والده لسرقة "توك توك "
تخلص شاب بالمنيا من حياته شنقا بسبب تعنيف والده له بسبب سرقة التوك توك الخاص به وتحرر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من مركز شرطة ملوة يفيد بانتحار شاب من إحدى قرى أبوقرقاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشاب يدعى "سيد . ع "، 16 سنة، وبسؤال والده قال، إنه اشترى توك توك له للعمل عليه فى القاهرة، ولكن سرق منه فوبخته وعنفته، فعاد من القاهرة للقريه، وفوجئت بانتحاره شنقا، حيث قام بربط رقبته بسلك ثم اعتلى سطح البوتجاز وربط السلك فى المروحة الموجودة بالسقف وقام بإزاحة البوتاجاز برجليه، مما أدى إلى وفاته خنقا، ولا يتهم أحدا بوفاته.

وتم نقل الجثه الى مستشفى ملوى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.


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